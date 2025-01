PEC-aanvoerder over afgeketste Ajax-transfer: "Sprak met Kroes"

Younes Namli denkt dat hij een stap naar de top van Nederland wel aankan. De aanvoerder van PEC Zwolle was afgelopen zomer in gesprek met Ajax en was een aantal jaar geleden in beeld bij Feyenoord.

Stam had in de zomer van 2019 achter Jaap Stam aan kunnen gaan. De oefenmeester ruilde PEC Zwolle in voor Feyenoord en had een goede band met de Deen. "Een goede speler/trainer-relatie. Een stap naar de top drie in Nederland was een logische stap geweest", blikt Namli terug bij ESPN. "Dat had kunnen gebeuren, maar er gebeurde toen heel veel bij Feyenoord. Daardoor ontstond een moeilijke situatie, waardoor ik uiteindelijk een andere keuze heb gemaakt."

Afgelopen zomer was de dertigjarige aanvaller transfervrij en in beeld bij Ajax. “Ik heb met Alex Kroes een heel goed gesprek gehad. Hij kwam heel goed op mij over. De manier waarop hij mij zag, daar waren we het over eens. We waren het eens op veel vlakken", legt Namli uit. Uiteindelijk koos Ajax voor iets anders, maar hij denkt dat spelen voor een Nederlandse topclub hem wel zou liggen. "Je speelt veel meer op de helft van de tegenstander en hebt veel meer de bal. Je kan vaak ook veel meer risico nemen. Ik zie niet waarom het dan moeilijker zou worden."