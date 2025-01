Perez bekritiseert Farioli en hekelt twee Ajax-spelers: "Futloos"

"Ik weet echt niet waar ik naar heb zitten kijken. Ajax. Zo machteloos. Zo futloos", sprak hij bij ESPN. "Die eerste wissel… Het duurde een minuut voor Brian Brobbey en Jordan Henderson het veld afgesjokt waren… En alles wat er in is gekomen, heeft 0,0 inbreng gehad", constateert Perez.

"Ik heb ook niet eens iets van een formatiewisseling gezien", vervolgt hij teleurgesteld. "Waarom niet Brobbey en Wout Weghorst dan even tegelijk op het veld? Nee, een linksbuiten voor een linksbuiten. Een middenvelder voor een middenvelder. Niets of niemand heeft wat gebracht. Het is voor de spitsen van Ajax ook lastig. Het zou makkelijker zijn om te spelen in een aanvallende machine, in plaats van iets dat alleen maar terugloopt", adviseert Perez.

Kees Kwakman is het met zijn collega eens. "Ze staan alleen maar op een eiland. Er is totaal geen beweging om zo’n Weghorst heen. Niemand die diep loopt of ruimte maakt. Het is zo plichtmatig bij Ajax. Ze wisselen ook poppetje voor poppetje", legt hij uit. "Gooi ze eens samen voorin inderdaad, Brobbey en Weghorst. Wat heb je nou te verliezen vandaag? Nouja, misschien dacht-ie dat ze nog een return hadden…", besluit Kwakman met een knipoog.