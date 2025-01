Perez concludeert: "Hier moet je niet lang mee doorgaan als Ajax"

Ajax leed donderdag een pijnlijke nederlaag in Letland tegen RFS, dat sinds 1997 geen Europese wedstrijd meer had gewonnen. "Hier moet je echt niet lang mee doorgaan als Ajax", doelt Perez bij Voetbalpraat op de filosofie van Farioli. De Deen wijst vervolgens naar de speelwijze van de Italiaanse trainer. "Ook al had hij de beste selectie van de wereld, zou hij dit nog steeds blijven doen."

"Hij zou het met beter materiaal nooit anders doen. Het is gewoon het DNA van deze trainer. Ik heb het al vaker gezegd: hij is voor de korte termijn. Als Ajax terug wil naar waar de club voor stond, moet je hier niet lang mee doorgaan. Je kan nog zoveel gesprekken met hem voeren, maar het zit niet in zijn DNA", zo besluit Kenneth Perez.