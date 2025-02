Perez fileert Ajax: "Complete waanzin om hem die plek te geven"

Perez geeft aan Tipsbladet aan dat hij Ramaj namelijk 'echt een goede keeper' vindt. "FC Kopenhagen kan hem, indien gewenst, inzetten in de opbouw. Hij neemt af en toe risico's, en soms zijn die net iets te riskant", zegt de oud-voetballer. "Hij heeft moeite met het domineren van het veld bij voorzetten en hoekschoppen."

Bij Ajax krijgt Pasveer dit seizoen het vertrouwen als eerste keeper. De routinier kreeg de voorkeur boven Ramaj. "Het was een grote verrassing dat hij onder de nieuwe trainer (Francesco Farioli, red.) niet de eerste doelman bleef, maar inmiddels is de 41-jarige Remko Pasveer de eerste doelman", vertelt Perez. "Ik vind het complete waanzin om deze plek te geven aan een man die geen toekomst heeft. Ramaj heeft de toekomst met een leeftijd van slechts 23 jaar."

"Het was een grote verrassing dat de trainer van de directie überhaupt voor de oude doelman mocht kiezen", gaat Perez verder. De analist vindt dat Ajax dit anders aan had moeten pakken. "Ik denk dat Ajax in Ramaj had moeten investeren, dan hadden ze hem voor nog meer geld kunnen verkopen."