Perez geeft tekst en uitleg: "Tegen Ajax was het al dramatisch"

Kenneth Perez had niet verwacht dat PSV dit seizoen nog in de problemen zou raken in de competitie. De Eindhovenaren hadden een flinke voorsprong, maar na de nederlaag tegen PEC Zwolle staat de ploeg nog maar één puntje los van Ajax.

Perez had dat niet zien aankomen, zo vertelt hij in de studio van ESPN. "Het is nu spannend om plek één, wie had dat verwacht? Ik had het niet verwacht", zegt de Deen. Perez dacht lange tijd dat PSV ongenaakbaar was. "Maar met terugwerkende kracht..."

"Wat PSV tegen PEC Zwolle liet zien, dat was voor de vierde keer in de Eredivisie van bijna tragikomisch niveau", oordeelt de analist, die vindt dat er een belletje had moeten gaan rinkelen. "De vierde keer! Zo verrassend had het niet moeten zijn voor mij als analist", lacht hij."

"We waren overtuigd dat PSV zo goed was, maar tegen Ajax (3-2 nederlaag), AZ (2-2 gelijkspel) en Heerenveen (1-0 nederlaag) was het al dramatisch", oordeelt Perez, die ook wijst naar de wedstrijden tegen Stade Brest en Excelsior. "Tegen Brest was het ook niet best. En in de beker, tegen Excelsior... dat was eigenlijk een voorbode voor nog meer ellende."