Perez geniet van oud-Ajacied: "Het is kunst, hoe hij voetbalt"

Volgens Perez zijn er weinig Nederlanders écht bepalend in de absolute top. Wat dat betreft doet het hem goed dat het drietal indruk maakt bij Liverpool. "Van Dijk is de absolute koning van dit elftal", oordeelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Gravenberch vind ik een kunstenaar. Het is kunst, hoe hij voetbalt. En Gakpo is onderweg om een ongelooflijk goede, belangrijke speler voor Liverpool te worden."

Gakpo was tegen Manchester United opnieuw trefzeker en ook Van Dijk en Gravenberch speelden wederom uitstekend. "Drie bepalende spelers bij een absolute topclub. Daar word je blij van als Nederlandse voetballiefhebber", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Ik heb zo genoten van Van Dijk."