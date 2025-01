Perez kijkt niet op van Ajax: "Ajax is toch niet zo heel goed?"

"Ajax is toch niet zo heel goed? Dit soort wedstrijden hebben ze ook gespeeld in de Eredivisie, maar dan winnen ze hem toevallig", stelt Perez bij Voetbalpraat op ESPN. "Dit (het spel van Ajax, red.) is toch niet heel erg nieuw? Het is nieuw dat ze niet toevallig scoren en 1-0 winnen."

Volgens collega-analist Kees Kwakman kon Ajax alleen van RFS verliezen door een eigen fout. "Zij zijn geen enkele keer in het strafschopgebied van Ajax geweest. Uiteindelijk gebeurde dat ook door een fout van Fitz-Jim", aldus de oud-voetballer. "Hij stond het laatste halfuur op rechtsback en dat ging niet zo goed."

"Het is verrassend. Het is gewoon een schande", luidt de conclusie van Bram van Polen, waarna Perez nog een keer aan het woord komt. "We moeten niet doen alsof het heel gek is dat Ajax zo speelt", besluit de analist.