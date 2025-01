Perez over kritiek op Ajax en Farioli: "Waarom zijn we nog verrast?"

Ajax won zaterdagavond met 2-1 van RKC Waalwijk, een nipte zege van de Amsterdammers. Dat zorgt voor discussie bij De Eretribune. In het ESPN-programma is Marciano Vink teleurgesteld over de ploeg van trainer Francesco Farioli.

"Farioli doet het knap, gezien de punten en fitheid. Maar je speelt thuis tegen RKC...", zegt Vink bij ESPN. "Dit team is zo wisselvallig. Ik heb mooie aanvallen gezien met beweging en diepte, maar in de tweede helft niet meer. Zet de boel gewoon vast. Nu wachten ze op de eigen helft op een fout van RKC. Doe je dat thuis tegen een sterke tegenstander: helemaal mee eens. Maar thuis tegen RKC niet. De laatste minuten was het zelfs billenknijpen. Dat zegt veel over dit Ajax."

Kenneth Perez is het niet met Vink eens. "Waarom zijn we hier nog verrast over? We hebben dit Ajax een halfjaar aan het werk gezien. Iedereen weet waar Farioli vandaan komt, wat hij belangrijk vindt en wat zijn plannen zijn. Ik snap de verrassing niet meer, eerlijk gezegd. Dít is het." Vink gebruikt een metafoor van Farioli. "Hij roept: we zitten in de kelder en we kruipen er langzaam uit. Maar dit kan een keer fout gaan."

Perez reageert verbaasd: "Ajax staat tweede met 42 punten. Hoezo ben je dan niet uit de kelder? Voetbal draait om één dingen: de puntjes. Dat is allemaal prima verzorgd. We willen zien dat een team kapot wordt gespeeld, maar deze trainer heeft daar totaal geen boodschap aan. Dit is zijn manier. Het is meestal niet te rijmen met Ajax, maar het is al een tijdje aan de gang."