Perez stipt 'bizarre' gave Ajax aan: "Dat is zeker kwaliteit"

Kenneth Perez sluit niet uit dat Ajax wel eens kampioen kan gaan worden nu de achterstand op PSV weer geslonken is. De ESPN-analist ziet echter dat Feyenoord weinig meer in kan brengen in de titelstrijd.

"Ajax vindt toch weer een manier om een wedstrijd te winnen", uit Perez zijn verbazing bij ESPN. "Daar zag het niet naar uit. Ze gingen in de tweede helft ontzettend ver terug en lieten het initiatief aan Feyenoord. Quinten Timber maakte de goal. Dan kijk je naar de wissels van Ajax, die op het veld stonden met Gaaei, Rasmussen, Fitz-Jim, Regeer en Taylor als linksbuiten. Daar geef je niet heel veel voor. En tóch vinden ze een manier om van Feyenoord te winnen. Knap gedaan."

Brian Brobbey en Kenneth Taylor scoorden ,maar anderen vielen op. "Hato en Henderson waren hartstikke goed", stelt de Volendammer. "Feyenoord had het momentum na die 1-1, maar de tank raakte echt leeg bij veel spelers. En voorin komen ze net kwaliteit tekort. Hadj Moussa maakte zoveel verkeerde keuzes."

Ajax is nu vlakbij PSV en heeft minder verliespunten. "PSV zit in een ongelooflijke dip. En Ajax, op de één of andere manier, wint al die gekke, dramatisch gevoetbalde wedstrijden. Dan gaat er iets in zo'n ploeg komen. Daar kun je heel ver mee komen. Ze hebben aan karakter gewonnen", aldus Perez. "Er is altijd het geloof en ze vinden een manier om een goal te maken. Dat is zeker kwaliteit."

De Deen denkt dat Feyenoord haar titelkansen inmiddels wel verspeeld heeft. "Dit is een mokerslag voor Feyenoord. Het lijkt alsof ze verslagen zijn. Ik denk dat ze dit echt niet hadden zien aankomen na de 1-1."