Perez vindt uitspraken Taylor 'ongewoon': "Er bij ze ingeprent"

Kenneth Perez heeft zich verbaasd over het interview dat Kenneth Taylor na afloop van De Klassieker gaf. De ESPN-analist hoorde dat de matchwinner niks durfde te zeggen over de titelrace. Dat is volgens hem 'ongewoon'.

"We weten al vanaf het begin wat we willen en hebben dat naar elkaar uitgesproken. Dat was Champions League-voetbal. Naarmate het seizoen vorderde is dit wel echt een cruciale wedstrijd. Als we die inhaalwedstrijd winnen, staan we eerste. Het was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", zei Taylor na afloop van De Klassieker, waarin hij in blessuretijd de 2-1 maakte.

Perez vindt die uitspraken voor een club als Ajax 'ongewoon'. "Hij is natuurlijk een echte Ajacied, maar dit is de manier waarop Ajax dit seizoen praat. Dit is er bij ze ingeprent. Een maand geleden had niemand dit zien aankomen, dus misschien moeten ze zelf ook nog wennen aan het idee", aldus Perez.