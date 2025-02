Perez vol verbazing: "Als dat klopt is het een werelddeal"

Salah-Eddine werd een jaar geleden voor minder dan een ton overgenomen van Ajax, maar is voor een veelvoud vertrokken naar de Italiaanse hoofdstad. "Dat is een werelddeal, als die tien miljoen euro klopt. Tien miljoen! Wat een td hebben ze daar", lacht Perez in Voetbalpraat van ESPN over Arnold Bruggink.

De 23-jarige Amsterdammer wilde vorig seizoen nog voor zijn kans gaan bij Ajax, maar dat lukte hem niet. "Hij werd door Maurice Steijn linksback gezet omdat hij niet met die Avilla wilde spelen", herinnert Willem Vissers. "Dat was een soort stilprotest tegen Mislintat. En nu zit hij in Rome!"