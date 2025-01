Perez ziet Ajax meestrijden om kampioenschap: "Het kan dus wel"

"Het is niet zijn insteek om te vermaken", aldus Perez bij Voetbalpraat op ESPN. "Dat is om punten te halen en weinig goals weg te geven. Dat is ook een onderdeel van het voetbal, maar niet het belangrijkste onderdeel voor Nederlanders. Wij zijn opgegroeid met een heel ander Ajax dan we nu zien, maar voor hem is dit het allerbelangrijkst. Hij is tot nu toe, qua punten en waar hij staat, zeer succesvol."

Ajax doet plots mee om de titel. "Ik kan me herinneren dat er ook veel kritiek was op het voetbal onder Frank de Boer, maar ze werden vier keer op rij kampioen. Het kan dus wel, maar ik had het in de verste verte niet verwacht. Ik denk dat alle tegenstanders van Ajax het gevoel hebben gehad dat er meer te halen was. Dat is meestal niet zo bij een kampioen."

Maarten Wijffels is benieuwd. "Nu breken de maanden aan waarin je naar de prijzen gaat toewerken. Nu zal blijken of Farioli zijn spelers allemaal fit heeft gehouden en dat zo kan houden en of PSV meer blessures gaat krijgen. Tillman valt nu weg en dat is ook een belangrijke schakel. Stel dat Ajax iedereen fit kan houden door dat roulatiebeleid…"

"In Heerenveen waren er 58 minuten gespeeld en ging de middenvelder die het best met de bal was (Kian Fitz-Jim, red.) eraf", gaat hij verder over de wisselingen bij Ajax. "Dat is wel héél vroeg. Mika Godts speelt ook nooit hele wedstrijden. Dan kun je zeggen dat hij terugkomt en je hem rustig moet brengen, maar hij had de meeste balveroveringen en die haal je er ook uit. Het zal maar 1-1 worden. Dan ga je toch denken: wat doet hij? Ze komen er wel mee weg."

"Ze zijn er elke keer mee weggekomen", haakt Perez in. "Stel je voor dat je dit volhoudt en je kunt in de laatste acht wedstrijden met veel spelers langer spelen, dan is het knap gedaan. Het zou ongelooflijk zijn, maar ook heel knap zijn."

Wijffels is van mening dat geluk een factor speelt. "Als Farioli een masterplan zou hebben, dan zou hij het bij RKC niet aan laten komen op de slotminuten, waarin het nog mis kan gaan. Er zit een geluksfactor bij. Het valt dan mee, maar tegen AZ viel het niet mee. Het falen en succes hebben ligt bij Ajax wel heel dicht bij elkaar."