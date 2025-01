Pierre van Hooijdonk: "Wat Ajax doet nu is superknap, maar..."

Pierre van Hooijdonk vraagt zich af of Ajax zich echt kan mengen in de strijd om de titel. Op papier staat de ploeg van Farioli er goed voor, maar het spel is allerminst overtuigend.

"Akpom daar weten we het van, die is een beetje naar de zijkant verdreven. Maar Weghorst en Brobbey... We kunnen niet zeggen dat ze het beiden voor de Ajax standaard geweldig hebben gedaan", opent Pierre van Hooijdonk bij NOS Studio Voetbal. "Ook dat erin, eruit, erin, uit, het goochelen met aanvallers en middenvelders... Iedere speler is gebaat bij vastigheid."

Arno Vermeulen ziet dat PSV echter in een sleur zit. "Ze kunnen de weelde niet dragen. We hebben logischerwijs allemaal geroepen dat ze met Pasen al kampioen zouden zijn, maar er is toch iets van gemakzucht ingeslopen."

"Je zag het ook tegen PEC Zwolle, daar speelden spelers echt op verbeten wijze hun duels uit en tot het uiterste gaan, omdat ze weten dat ze nu een kans hebben", weet de journalist en analist. "Dat zie je bij PSV minder. Die spelen op 90% en denken daarmee dat ze een kans hebben."

Van Hooijdonk: "Vaak lukte dat ook, dus het is ook bepaalde gemakzucht. Maar het komt ook door de vele wisselingen. Tillman is zwaar geblesseerd en dat was een hele belangrijke speler voor PSV. Er gebeurt wel veel. Uiteindelijk is het veruit de beste ploeg van de Eredivisie."

"Als zij geen kampioen worden dan is dat het falen van PSV en heeft dat niks te maken met Ajax, want wat Ajax nu doet is superknap. Voetballend gezien is het niet hoogstaand om naar te kijken, maar de ondergrens bij PSV ligt veel lager op dit moment", besluit hij.