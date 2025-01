Positie Regeer nog niet bekend: "Twee vragen per journalist"

Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van Youri Regeer. De middenvelder komt over van FC Twente en wordt door trainer Francesco Farioli gezien als een veelzijdige kracht in de selectie, zo meldt Ajax Life . Regeer speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in 2023 naar Enschede. Nu keert hij terug op het oude nest.

Farioli ziet in Regeer een speler die op meerdere posities van waarde kan zijn. "Hij is een flexibele speler. Ik geloof dat hij het beste tot zijn recht komt als nummer acht, al kan hij ook op zes dingen brengen", zegt de oefenmeester. Zijn woorden geven aan dat Regeer niet vastgepind zal worden op een enkele rol binnen het elftal.

Tijdens de persconferentie kreeg Farioli direct de vraag of hij in Regeer ook een optie voor de rechtsbackpositie ziet. De Italiaan reageerde met een knipoog: "Er mochten toch maar twee vragen per journalist worden gesteld?". Daarmee liet hij in het midden of de voormalig Ajacied daadwerkelijk als verdediger in zijn plannen voorkomt.