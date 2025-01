Premier League-speler hoopt op Ajax: "Zou hem meer aanspreken"

Mike Trésor lijkt nog altijd uit te kijken naar een mogelijke overstap naar Ajax. De tweevoudig Belgisch international speelt nauwelijks bij Burnley en is door manager Scott Parker grotendeels buiten de selectie gelaten. "Een aanbod van Ajax, dat hem afgelopen zomer bijna strikte maar op de te hoge transfersom botste, zou hem bijvoorbeeld meer aanspreken," meldt Het Nieuwsblad.

Tijdens de vorige transferperiode probeerde Ajax Trésor op huurbasis binnen te halen, maar de deal ketste af. Daardoor bleef de voormalig Willem II-speler in Engeland, waar hij nauwelijks aan spelen toekomt. Vorige week kreeg hij voor het eerst dit seizoen minuten in de FA Cup-wedstrijd tegen Reading en leverde hij direct een assist.

Ondertussen tonen Belgische topclubs als Anderlecht en AA Gent concrete interesse en hebben zij deze transferwindow al geïnformeerd naar de mogelijkheden om Trésor over te nemen. Vooralsnog ziet de aanvallende middenvelder een terugkeer naar België niet zitten en blijft hij hopen op een alternatief.

Toch is het onzeker of Ajax deze winter opnieuw een poging waagt. De Amsterdammers lijken momenteel hun prioriteiten elders te hebben liggen. De focus ligt op een nieuwe linksbuiten en een vervanger voor Devyne Rensch, die op het punt staat naar AS Roma te vertrekken.