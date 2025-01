Priske slachtoffer van 'voetbaldiscriminatie': "Farioli ook..."

Rafael van der Vaart heeft het opgenomen voor Brian Priske. De voormalig middenvelder is erg geschrokken van de manier waarop de Feyenoord-trainer de afgelopen week is behandeld door de Nederlandse media. Pierre van Hooijdonk wijst op zijn beurt ook naar Francesco Farioli.

Pierre van Hooijdonk ziet een groter probleem in Nederland. "Hij maakt op mij een zeer charmante en correcte indruk", begint de oud-spits bij Studio Voetbal over Priske. De trainer zou ontslagen worden, maar mocht toch aanblijven na de 3-0 zege op Bayern München. "Dat verdient zo'n iemand niet. Ik vind het ook wel een soort van voetbaldiscriminatie met buitenlandse trainers."

"Hoe Farioli ook benaderd wordt. Je kan er van alles van vinden, maar je staat gewoon tweede. Die krijgt nog steeds bakken met kritiek. Ze moeten hem maar snel laten gaan naar AS Roma. Ook hebben we de situatie met Roger Schmidt gehad bij PSV. Ook met pek en veren weggestuurd", merkt Van Hooijdonk op. "Die buitenlandse trainers die hier komen zijn eigenlijk alleen. Ze hebben geen lijntjes met de media, en krijgen geen steun. Veel minder dan Nederlandse collega's."

Van der Vaart is het helemaal met hem eens: "Wij zijn daar wel makkelijker in", doelt hij op de kritische benadering van de Nederlandse media richting buitenlandse trainers. "Ik vind het best wel heftig", gaat Van der Vaart verder over de situatie van Priske. "Het is ook gewoon een mens. Ik vond dit richting hem wel heel lelijk. Vanuit de kranten hoorde je: dead man walking, en iedereen wilde maar het eerste nieuws hebben."