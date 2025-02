Priske treurt na: "In de tweede helft veel dingen goed gedaan"

Feyenoord is zondagmiddag onderuit gegaan in De Klassieker. Een nieuwe klap, zo ziet ook trainer Brian Priske. Hij baalde na afloop flink.

"Ik sta hier natuurlijk met een heel slecht gevoel door het resultaat", begon Priske zijn verhaal bij ESPN. "We zijn hier om wedstrijden te winnen en op dit moment lukt het niet in de Eredivisie. Dat doet natuurlijk pijn, want ik zie wel dat de spelers er alles aan doen om hier de punten te halen. Wij hebben in de tweede helft veel goede dingen gedaan."

"Maar toch blijven we een aantal fouten maken in het verdedigen. Na de 1-1 kreeg Hadj Moussa een hele goede kans en als hij die scoort, is het een hele andere wedstrijd", treurt de Deen. Na de gemiste penalty van Ajax had Priske nog vertrouwen. "Timber was heel goed met veel nieuwe energie. Had was alleen niet voldoende, dus daarom sta ik hier ook met hetzelfde gevoel als dat heerst bij de rest van de club."

Na afloop klonken er in de kleedkamer harde woorden. Ook Priske liet zich uit. "Ik zoek ook naar een manier om het om te draaien. Dan moet je niet alleen boos zijn, maar ook zoeken naar een manier hoe het beter kan. De tegendoelpunten doen bij ons echt pijn en dat ligt ook gewoon aan ons eigen spel in veel gevallen", baalt hij.

Woensdag staat de volgende topwedstrijd op het programma voor Feyenoord. In de beker wacht PSV. "Dan staan we er weer. Dit is onze taak en wij moeten in de Eredivisie meer punten halen. Wij doen ons best en proberen iedereen op het veld te krijgen. Vandaag waren er weer een aantal spelers met last en dat is ook een deel van dit. De prestatie was voldoende, maar niet genoeg om punten te halen."