PSV-fan John van den Heuvel: "In Amsterdam juichen ze alweer"

PSV-fan John van den Heuvel was zaterdagavond aanwezig bij het duel tussen NEC en PSV, maar miste de bizarre ontknoping in De Goffert. De Eindhovenaren stonden in Nijmegen met 1-3 voor, maar gaven de voorsprong in de slotfase weg en speelden nog met 3-3 gelijk.

"Ik zal je vertellen: ik was dus afgelopen zaterdag bij NEC-PSV", begint misdaadverslaggever John van den Heuvel bij Radio 538. "En wat ik nooit doe... PSV stond met 1-3 voor, dus ik ga vijf minuten voor tijd weg. Ik zit in de auto en het wordt 2-3 en 3-3 in de laatste minuut! Ik heb het eigenlijk het hele weekend afgedaan als fake news, ik geloofde het gewoon niet. Maar het bleek dus echt zo te zijn."

De misdaadverslaggever geeft toe dat PSV momenteel in een mindere vorm steekt. "Ja, we zitten in een dip. In Amsterdam juichen ze alweer, volgens mij gaat half Amsterdam er al vanuit dat Ajax kampioen wordt. Volgens mij is het nog niet zover, maar het wordt spannend", aldus John van den Heuvel.