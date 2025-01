'PSV ziet in oud-Ajacied nieuwe linksback; veel belangstelling'

"PSV, Hoffenheim en Stuttgart hebben de afgelopen dagen interesse getoond in de Anass Salah-Eddine", schrijft Romano. "Hij doet het uitstekend bij FC Twente en clubs blijven aandringen om hem nu vast te leggen."

PSV is op zoek naar een nieuwe linksback na het plotselinge vertrek van Matteo Dams naar Saoedische Al-Ahli, terwijl ook Fredik Oppegård op weg is naar de weg. De Noor kan verkassen naar het Franse AJ Auxerre. PSV toonde al interesse in FC Utrecht-verdediger Souffian El Karouani, maar FC Utrecht is niet happig op een winterse verkoop van de linksback en wil pas in de zomer meewerken aan een transfer.

Salah-Eddine maakte een jaar geleden voor één miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Twente, nadat hij eerder al een seizoen op huurbasis in Enschede speelde. Dit seizoen won hij de concurrentiestrijd van de nieuwe aankoop Bas Kuipers en is Salah-Eddine de onbetwiste linksback van FC Twente. De 23-jarige linkspoot heeft nog een contract tot medio 2027 met een optie voor nog een seizoen in De Grolsch Veste.