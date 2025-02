PSV'er motiveert Ajax: "Koren op de molen van types als Weghorst"

PSV boekte vorige week een goede zege tegen Liverpool. Bakayoko was belangrijk met een fraaie 1-1, maar liet zich in de slotfase ook kennen met galleryplay. "Ajax had PSV niet harder kunnen raken zondag dan juist met een winnend doelpunt in blessuretijd", begint Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Hoe de Ajacieden door de muur gingen om nog 2-1 te maken tegen Feyenoord: het contrasteerde in alles met wat PSV-spelers zich permitteerden in hun slotfases tegen Liverpool en NEC."

"Galleryplay tegen de Engelsen. Gemakzucht in Nijmegen. Resulterend in een boze trainer Peter Bosz en in een 3-3 gelijkspel na een 3-1 voorsprong", vervolgt de journalist. De titelstrijd ligt nu weer helemaal open. "Behalve een gevecht van de benen lijkt het ook steeds meer een strijd van de geest. Over 34 wedstrijden bekeken wordt de ploeg die het beste voetbal speelt kampioen, is altijd de gedachte. Maar vlak ook de mentale factor niet uit. Bij welke club is de honger naar de titel het grootst? Wie is het meest bereid om als collectief pijn te lijden?"

Bij PSV ging het daar vorig jaar constant over, zo weet Wijffels. Volgens hem heeft Ajax nu 'ogenschijnlijk een plusje heeft op dat vlak'. "Bij de winnende goal was de hoofdrol zondag voor twee Ajacieden die vorig jaar nog waren vernederd in de Klassieker. Tel erbij op de hunkering naar succes bij routiniers als Remko Pasveer en Wout Weghorst of bij jonkie Jorrel Hato. Ze werden nog nooit kampioen als basisspeler."

"Ajax heeft de honger ironisch genoeg ook teruggekregen dóór PSV", denkt Wijffels. "Zoveel puntenverlies de laatste tijd. En Galleryplay tegen Liverpool met Johan Bakayoko die daar publiekelijk grappen over maakt: het is koren op de molen van types als Pasveer, Weghorst en Davy Klaassen. Zij hebben in hun lange carrière al vaker gezien dat het een vorm van vernederen is die je altijd een keer krijgt terugbetaald. Nooit doen, weten ze. Noem het de wetten van de jungle. Niet voor niets is ‘een geheugen als een olifant’ een uitdrukking", sluit de journalist af.