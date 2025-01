Quincy Promes krijgt goed nieuws te horen: 'Krijgt toestemming'

De oud-speler van Ajax verblijft al bijna een jaar in de VAE nadat hij tijdens een trainingskamp met zijn voormalige club Spartak Moskou werd aangehouden in Dubai. Volgens Sport Express, dat nauwe banden heeft met Spartak Moskou, lijkt er nu een doorbraak te komen in zijn situatie.

"Waarschijnlijk krijgt hij toestemming om het land te verlaten," meldt de krant. Later deze maand staat er een hoorzitting gepland waarin zijn situatie besproken zal worden. Er wordt verwacht dat daar een beslissing wordt genomen die hem toestaat te vertrekken. De aanvaller, die inmiddels voor Dubai United speelt, kreeg eerder huisarrest opgelegd vanwege een incident waarbij hij blikschade veroorzaakte en de plaats van het ongeval verliet.