Rafael van der Vaart: "Vooral bij Ajax is er meer uit te halen"

Rafael van der Vaart ziet Ajax dit seizoen geen kampioen worden. De Amsterdammers moeten volgens de oud-voetballer hun meerdere erkennen in PSV. Al is er bij Ajax nog wel meer uit te halen, zo is Van der Vaart van mening.

"Is het heel spannend in de Eredivisie? Als het gaat om het kampioenschap niet natuurlijk", merkt Van der Vaart op in zijn column voor De Telegraaf. "De transferwindow opende op 1 januari maar in Eindhoven hoeven de directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart niet de markt op om het elftal te versterken. PSV staat er zo goed voor, dat geen enkele positie de race naar de titel kan verstoren."

De voormalig international kijkt vervolgens naar Ajax en Feyenoord. "Moeten Ajax en Feyenoord zich dan wel versterken, hoor ik mensen denken. Ajax is een elftal in opbouw, Feyenoord heeft flink wat spelers moeten vervangen in de zomer, heeft een aardige selectie en is alleen nog wisselvallig. Brian Priske moet als trainer vooral het elftal stabiel maken. Met Oranje-international Quilindschy Hartman krijgt hij er in de tweede helft van het seizoen extra kwaliteit bij, dus ik zou nu niemand halen", is de boodschap van Van der Vaart.

Hij besluit: "Ik ben veel meer van de teamontwikkeling dan van het kopen, of er moet echt een heel belangrijke positie wegvallen. Vooral bij Ajax en Feyenoord is er nog meer uit te halen en dat kan in de tweede helft van de competitie gebeuren."