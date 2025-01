Ramaj op de bank: "Farioli kiest niet op basis van marktwaarde"

Diant Ramaj betekende speelde thuis tegen Willem II zijn enige wedstrijd van dit seizoen. In Stuttgart, waar er geoefend werd tegen VfB, kon hij weer eens laten zien wat hij kan.

Remko Pasveer lijkt niet te passeren onder de lat. "Ook in het bekerduel met Telstar van vorige maand was er geen ruimte voor Ramaj. Het blijft pijnlijk voor hem, zeker omdat de doelman toch één van de zeldzame lichtpuntjes van het afgelopen seizoen was. Door blessures van Gerónimo Rulli en Jay Gorter kreeg Ramaj eerder dan verwacht zijn kans en die greep hij direct", opent Lentin Goodijk bij Voetbal International.

"Ramaj toonde lef in het meevoetballen, durfde ver voor zijn doel te verdedigen en onderscheidde zich vooral ook met knappe reflexen. Net als heel Ajax kende hij ook mindere momenten, maar de marktwaarde van Ramaj schoot de lucht in", herinnert Goodijk zich van afgelopen seizoen.

"De vijf miljoen euro, exclusief bonussen, die Mislintat voor hem had neergelegd leek al snel een schijntje, aangezien de keeper zich in de kijker van grote clubs én de Duitse nationale ploeg speelde." Tock koos de nieuwe trainer voor een andere keeper. "Maar Farioli kiest zijn basiself niet op basis van marktwaarde of potentie. Pasveer maakt Ajax stabieler en dus verpietert Ramaj op de reservebank."

"Aan hem de taak om zijn achttien jaar oudere concurrent uit de basis te spelen. Het contract van Pasveer loopt wel af, en hoewel de routinier nog best langer door lijkt te willen én kunnen, lonkt voor Ramaj dan wellicht een nieuwe kans om zijn waarde voor Ajax te tonen", besluit hij.