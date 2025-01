Raul Moro maanden aan de kant; Ajax-transfer op losse schroeven

Raul Moro raakte vrijdagavond geblesseerd in het duel van Real Valladolid met Espanyol. De Spaanse aanvaller is zwaar geblesseerd geraakt en zijn transfer naar Ajax kan misschien niet doorgaan.

Moro staat in ieder geval de komende acht weken aan de kant. Zo meldt Voetbal International zaterdagmiddag. Daardoor is zijn transfer naar Ajax twijfelachtig geworden. Moro moest meedoen van Real Valladolid in de degradatiekraker tegen Espanyol. Na de wedstrijd zouden Ajax en Valladolid de deal rondmaken, maar de Spanjaard brak zijn sleutelbeen en staat zo'n twee á drie maanden aan de kant.

Hierdoor komt Ajax in de wachtkamer te zitten. Toch lijkt een deal niet meteen van de tafel. In de komende dagen moet blijken of een overstap nog steeds realistisch is, en zo ja, voor welk bedrag. Het kamp van Moro, en de speler zelf, hadden nu liever gezien dat deal al eerder rond was gekomen.