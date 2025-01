'Raul Moro nog steeds in beeld bij Ajax, ook een andere optie"

Ook Johan Inan weet dat een eventuele transfer van Raul Moro naar Ajax nog niet helemaal van de baan is. De vleugelaanvaller van Real Vallodolid raakte onlangs geblesseerd.

Moro brak zijn sleutelbeen, waardoor een transfer deze winter niet meer leek te gebeuren. Vanuit Spanje klinken er geluiden dat de revalidatie 'slechts' zes weken zal duren. "Nu Ajax dat te horen heeft gekregen, heroverwegen ze het besluit. Ik sluit niet uit dat ze alsnog voor Moro gaan", vertelt Inan in de AD Voetbalpodcast. "Het gevolg is wel dat je hem heel februari nog niet kunt opstellen. Ik zeg niet dat hij het wordt. Er is ook nog een andere optie." De clubwatcher wil niet kwijt om wie dat zou gaan.

Ajax is in ieder geval erg gecharmeerd van de 22-jarige Spanjaard, die nog een contract tot medio 2028 heeft bij Real Valladolid. Ook andere clubs werden al gelinkt aan de linksbuiten.