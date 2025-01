Raul Moro reageert na blessure, deal met Ajax 'nog in leven'

De blessure die Raul Moro zondag opliep lijkt mee te vallen. Het transfertarget van Ajax moest de bekerwedstrijd tegen Ourense vroegtijdig staken en ging in tranen van het veld.

Er werd direct gevreesd voor een zware knieblessure, maar Moro neemt die zorgen nu enigszins weg. "Het gaat goed. Op het moment zelf deed het heel veel pijn, maar het lijkt vooral schrik te zijn", reageerde hij na afloop tegenover de Spaanse pers. Moro opende de score in het bekerduel, maar Real Valladolid verloor uiteindelijk wel.

Volgens Voetbal International verandert er voorlopig niks aan het standpunt van Ajax wat betreft Moro. De Amsterdammers hebben nog altijd interesse in de aanvaller. "De deal met Ajax is nog in leven", aldus Tim van Duijn.