Raul Moro topprioriteit: "Hij staat met rood omcirkeld bij Ajax"

"De linksbuiten is door Ajax met rood omcirkeld als topprioriteit voor de winterse transferperiode", schrijft de krant. "In het combinatiespel dat Ajax voorstaat is Mika Godts misschien verder, maar Moro heeft weer wat meer variatie in zijn spel."

Ook meldt de krant dat Ajax concurrentie heeft van meerdere topclubs. Welke clubs dat zijn is niet bekend. Wanneer Moro wordt binnengehaald zal hij moeten concurreren met Mika Godts, daarnaast zal hij ook Bertrand Traore kunnen ontlasten, waardoor Steven Berghuis meer op het middenveld kan gaan spelen.