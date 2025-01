'Rayane Bounida kreeg geen aanbieding van Ajax': "Best komisch"

Gerard Alders werd deze week in verband gebracht met een overstap naar FC Twente, maar Henk Spaan hoopt dat de talentvolle verdediger 'gewoon' bij Ajax blijft spelen. De voetballiefhebber is namelijk zeer gecharmeerd van de 19-jarige rechtsback.

"De Toekomst moet uitkijken dat een voetballer als Gerald Alders niet ingaat op een aanbieding van FC Twente, de club die beter uit zijn doppen kijkt dan die gewenste harde mannen in Zuidoost", schrijft hij op de website van het Parool. "Alders had allang invalbeurten bij het eerste moeten krijgen. Nog iets: Damián van der Vaart verlengen en Bounida nog geen aanbieding doen, is kwalitatief gezien best komisch", vervolgt Spaan kritisch.

De columnist was vorig jaar ook al vol lof over Alders. "Op 2 maart werd een linksbuiten van Feyenoord Onder-18 genaamd Ayman Sliti uit de wedstrijd gespeeld door Gerald Alders van Ajax Onder-18", schreef hij. "Na rust verdween Sliti naar de rechterkant. Afgelopen zaterdag gebeurde er hetzelfde met de linksbuiten van PSV Onder-18: Julian Kwaaitaal. Beide nummers 11 waren 10 centimeter langer dan Alders, maar hij won alsnog de meeste kopduels, een kwestie van timing, sprongkracht en onverschrokkenheid. Lang geleden dat ik voor een rechtsback naar het voetballen ging", besloot Spaan realistisch.