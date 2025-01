Regeer gewaarschuwd voor Ajax-rentree: "Daar ben ik bang voor"

Youri Regeer keert terug bij Ajax. De Amsterdammers konden hem relatief goedkoop oppikken door een terugkoopclausule in het contract, maar Theo Janssen vraagt zich af of het voor de speler een goede stap is.

"Regeer is een speler die voor FC Twente superbelangrijk is, hij heeft het goed gedaan", begint Janssen bij Ziggo Sport. "Een beetje zwervend, maar vooral op het middenveld was hij heel erg goed. Dan ga je naar Ajax toe en word je weer een speler die ze dan halen als tweede rechtsback, maar de trainer ziet je eigenlijk meer als middenvelder. Dan denk ik: is dit voor zijn carrière wel de juiste stap?"

De oud-middenvelder van FC Twente en Ajax geeft zelf antwoord op zijn vraag. "Dat weet ik niet, daar ben ik een beetje bang voor. Dus ik hoop dat hij zijn minuten zal krijgen, maar ik vrees dat hij veel op de bank zal zitten", aldus Janssen, die verwacht dat FC Twente hem behoorlijk gaat missen. "Technisch zit het allemaal goed in elkaar en hij heeft oog voor de aanvallers. Hij zet altijd mensen aan het werk, het is een interessante speler."