Regeer: "Hij ging mij alleen maar bellen toen de geruchten kwamen"

"Youri Baas spreek ik bijna elke dag. Hij was ook de eerste die mij alleen maar ging bellen toen de geruchten in de media kwamen", vertelt Regeer aan Ajax TV. "Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd: bel me even niet meer en ik spreek je wel als het echt rond is. Toen wist hij wel hoe laat het was. Het is alleen maar mooi. Hij zei dat het een mooie stap voor mij is en was blij voor me."

"Het is een iets ander Ajax dan twee jaar terug, toen ik wegging", vervolgt hij. "Ik denk dat ze nu weer in de stijgende lijn zitten. Het is heel mooi om daar weer onderdeel van uit te maken. Als klein jongetje liep ik al in een Ajax-pyama. Ik heb twee jaar geleden een stap gezet om mijzelf te ontwikkelen. Dit is een volgende stap in mijn ontwikkeling. De naam Ajax, de manier waarop ze spelen in de Eredivisie en hoe ze zijn in Europa. Voor mij is dit een goede stap."