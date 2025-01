'Regeer twijfelt over Ajax-overstap door mening van Farioli'

Ajax is op zoek naar een nieuwe rechtsback na het vertrek van Devyne Rensch. Youri Regeer is in beeld, maar volgens Cristian Willaert twijfelt de FC Twente-speler over een terugkeer naar Amsterdam. Francesco Farioli zou het niet zien zitten in Regeer als rechtsback.

Regeer speelde in de jeugd bij Ajax als middenvelder en rechtsback. In Enschede staat hij het vaakst op het middenveld, al speelde hij ook een aantal wedstrijden als rechtsback. Uit bij Red Bull Salzburg was Regeer rechtervleugelverdediger. "Dat ging niet goed", oordeelt Willaert in het ESPN-programma Tekengeld. "Daar was hij een van de mindere spelers op het veld. Op die positie. We weten dat hij zelf eigenlijk geen rechtsback wil spelen. Maar ja, hij heeft wel Ajax-DNA."

"De raad van commissarissen heeft dat gezegd: daar moeten we naar terug. Nederlandse jongens met een Ajax-verleden. Zoveel mogelijk in de organisatie. In de spelersgroep. Kroes is daar gevoelig voor", aldus de verslaggever. "Wat ik gehoord heb is dat Farioli, die heeft misschien ook die wedstrijd tegen Salzburg gezien, eigenlijk Regeer helemaal niet ziet zitten als alternatief op rechtsback", onthult Willaert vervolgens. "Nou moet je je als speler afvragen: wil je dan naar Ajax komen voor de rechtsbackpositie als je weet dat jouw trainer dat helemaal niet ziet zitten en jou waarschijnlijk dan heel weinig of niet gaat opstellen."

Willaert gaat verder: "Dat is ook wat ik gehoord heb vanuit Enschede. Regeer twijfelt, die is nog niet overtuigd. Er wordt onderhandeld, dus dan moeten er openingen zijn. Wat je je kan voorstellen is dat Ajax heeft gezegd: je gaat je een halfjaar richten op de rechtsbackpositie en in de zomer komt er weer beweging op de transfermarkt", zo klinkt het.

Zo lijkt Kenneth Taylor op weg naar de uitgang. "Regeer kan dan voorgeschoteld kunnen krijgen dat hij mag concurreren op het middenveld. Zo zou daar een mouw aan gepast kunnen worden", aldus Willaert, die de interesse van Ajax in Regeer opmerkelijk vindt. "Hij speelt geen rechtsback en wil er eigenlijk ook niet spelen, eigenlijk heeft hij dit seizoen ook laten zien dat hij daar niet heel goed kan spelen en met een trainer die dat niet ziet zitten."

"Misschien is het ook een move om andere clubs te laten weten: we hebben nog een optie, misschien moeten jullie je prijs laten zakken. Bijvoorbeeld in het spel met Panathinaikos. Het zou zomaar kunnen. Als je kijkt naar alle haken en ogen, is de interesse in Regeer eigenlijk niet zo logisch", oordeelt Willaert.