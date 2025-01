'Regeer vandaag mogelijk al naar Ajax; clausule lager dan verwacht'

Ajax is momenteel in onderhandeling met het management van Youri Regeer over een transfer. De Amsterdammers willen de FC Twente-verdediger het liefst vandaag nog terughalen naar de Johan Cruijff ArenA. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Regeer heeft een terugkoopoptie in zijn contract staan, dat was al eerder bekend. Deze clausule in het contract zou vijf miljoen euro bedragen, maar dat lijkt niet te kloppen. Ajax-watcher Johan Inan van het AD meldt dat de terugkoopoptie niet vijf miljoen, maar vier miljoen euro bedraagt.

Ajax en Regeer zijn in onderhandeling over een contract tot de zomer van 2029. De verdediger zal gehaald worden als opvolger van Devyne Rensch, die naar AS Roma vertrekt. De Amsterdammers wilden Regeer al afgelopen zomer halen, niet als verdediger, maar voor op het middenveld. Het komende halfjaar zal Regeer echter rechtsback worden bij Ajax.