René van der Gijp noemt één Ajacied als versterking voor PSV

Van der Gijp is complimenteus voor Peter Bosz, die al anderhalf jaar geweldig presteert met PSV. “Ismael Saibari, Malik Tillman, Ricardo Pepi zijn op de transfermarkt wel twintig of dertig miljoen euro meer waard geworden”, begint hij in KieftJansenEgmondGijp. “Daar doe je het uiteindelijk voor als PSV. Er wordt altijd wel moeilijk gedaan en dat men bang is dat een Saibari vertrekt, maar die móét juist weg. Dat is het beleid.”

De voormalig profvoetballer vindt de spelers van PSV veel beter dan die van de concurrentie. "Als je vraagt aan Peter Bosz welke spelers hij van Feyenoord zou willen hebben, dan zegt hij dat hij niemand wil", denkt hij. “Als ik de aanval, het middenveld, de achterhoede en de keeper van PSV zie, dan heeft Bosz echt niemand nodig van Feyenoord."

Volgens Van der Gijp zou alleen David Hancko nu een versterking voor PSV zijn. "Omdat hij (Bosz red.) matig in zijn linksbacks zit", legt hij uit. "En wie van Ajax? Alleen Hato waarschijnlijk, omdat je dus slecht in je linksbacks zit. Dat is toch bijzonder? Niemand van Feyenoord of Ajax is een verbetering voor het team van Bosz.”