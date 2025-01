'Rensch akkoord met Italiaanse club, maar moet wachten op Ajax'

Devyne Rensch heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met AS Roma. Dat meldt De Telegraaf maandagavond.

De 21-jarige verdediger van Ajax kan in de Italiaanse hoofdstad een contract tekenen tot de zomer van 2029. Rensch moet voorlopig nog wachten op een overgang. Ajax moet nog akkoord gaan met AS Roma. Ook Napoli aast nog op de verdediger van de Amsterdammers, maar zij willen de rechtsback komende zomer transfervrij binnenhalen.

Het contract van Rensch loopt af, en ook Ajax twijfelt: moeten ze de verdediger verkopen, of komende zomer gratis laten gaan? "Dat eerste lijkt aantrekkelijk, maar Rensch is belangrijk in de strijd om de eerste twee plaatsen van de Eredivisie, die recht geven op deelname aan de Champions League en Ajax gegarandeerd circa veertig miljoen euro opleveren", aldus De Telegraaf.