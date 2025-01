Rensch kan miljoenen verdienen: "Maar Ajax laat hem dan pas gaan"

"Rensch gaat wel weg uiteindelijk, denk ik", zegt Verweij bij de Kick-off podcast van De Telegraaf. Rensch kan naar AS Roma. "Maar dat is ook gecompliceerd, want Ajax wil Rensch het liefste tot het einde van het seizoen houden. Dan zou je zeggen: dat is gek, want na dit seizoen is hij transfervrij. Toch zegt Ajax: we denken dat de kans groter is om bij de eerste twee te eindigen met Rensch."

"Dan accepteren ze dat hij gratis weg zou lopen. Alleen Rensch wil dat Ajax aan hem verdient." Rensch zou op hoofdlijnen al akkoord zijn met AS Roma. "Hij heeft een miljoenensalaris voorgeschoteld gekregen in Rome. Hij weet wat hij gaat verdienen in Rome, dus hij wil weg. Ajax laat hem pas gaan als er een vervanger is en dat is niet makkelijk."

Ajax ziet in Georgios Vagiannidis een mogelijke vervanger voor Rensch. Verweij: "Panathinaikos wil hem het liefst na het seizoen laten gaan, dus dat maakt het ook heel erg lastig." Volgens Verweij denkt Ajax ook aan FC Twente-speler Youri Regeer. "Ajax kan Regeer terugkopen voor vijf miljoen euro, maar dat vinden ze eigenlijk te veel geld. Het voordeel is wel dat die jongen ook op het middenveld kan spelen. Daar moet ook nog een hoop gebeuren. Er moet in ieder geval een speler komen", aldus Mike Verweij.