Rensch maakt 'flinke' inhaalslag: "Jorrel Hato scoort ook hoog"

Ajax heeft in het kalenderjaar 2024 maar liefst 52 wedstrijden afgewerkt, zo weet Lentin Goodijk te melden. De verslaggever zag dat er in verdedigend opzicht een flinke verbetering kwam na de komst van trainer Francesco Farioli.

"Farioli kwam in de zomer en wist de defensie behoorlijk dicht te metselen", schrijft hij op de website van Voetbal International. "Dat leverde niet altijd leuke wedstrijden op, maar wel fraaie verdedigende cijfers. In de dertig wedstrijden onder Farioli hield Ajax vijftien keer de nul. In totaal hoefde doelman Remko Pasveer slechts 25 treffers door te laten, minder dan één per duel, dus", constateert Goodijk.

"In defensief opzicht valt onder anderen Kenneth Taylor op", vervolgt hij. "De middenvelder pakte in 2024 het vaakst (57 keer, red.) een bal af van een tegenstander, vlak voor Jorrel Hato (56 geslaagde tackles, red.) die ook hoog scoort wat betreft de geslaagde tackles. Devyne Rensch (44 geslaagde tackles, red.) is na een flinke inhaalslag de nummer drie van het kalenderjaar in dat klassement", besluit Goodijk.