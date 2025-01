'Rensch-transfer rond: transfersom en contractduur bekend'

De transfer van Devyne Rensch naar AS Roma is helemaal rond. Dat meldt de Italiaanse journalist Nicolo Schira maandagmiddag via X .

Het was al een tijdje bekend dat Ajax in onderhandeling was met de club uit de Italiaanse hoofdstad, maar volgens Schira is er nu een akkoord bereikt. AS Roma betaalt naar verluidt vijf miljoen euro voor de 22-jarige rechtsback, die over een aflopend contract in Amsterdam beschikte. Rensch gaat een verbintenis tot medio 2029 tekenen.

Het nieuws zou betekenen dat Rensch afgelopen zondag zijn laatste minuten in het shirt van Ajax heeft gemaakt. De verdediger viel tien minuten voor tijd in in de wedstrijd tegen SC Heerenveen.