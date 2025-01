Rensch weg bij Ajax? "Dan zal de club een nieuwe rechtsback halen"

"De 22-jarige Deen maakte minuten in 21 van de 30 wedstrijden onder Farioli, maar is wel de duidelijke nummer twee op zijn eigen positie", schrijft hij op de website van Voetbal International. "Of het ooit meer wordt dan dat, is de vraag. De backs spelen een behoorlijk belangrijke en veelzijdige rol in de speelwijze van Farioli. Devyne Rensch past dat als gegoten, maar voor Gaaei lijkt dat takenpakket iets te veel gevraagd", constateert Goodijk.

"De Deen komt beter tot zijn recht als hij simpelweg langs de zijlijn kan opstomen en voorzetten richting de doelmond kan pompen, vandaar dat Farioli hem al een aantal keren inzette als wingback. Op die manier verdiende hij wel zijn eerste oproep voor de Deense nationale ploeg, in november. Het contract van Rensch loopt af, maar wil Ajax volgend jaar weer serieus meedoen in de titelstrijd en de Champions League, dan zal de club een nieuwe rechtsback halen."