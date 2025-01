Rensch wil niet voor camera verschijnen door transfergeruchten

Ajax verloor in de beker met 2-0 van AZ, maar na afloop wilde ESPN van Rensch graag meer weten over de transferperikelen. "We wilden hem uiteraard spreken over zijn eventuele overgang naar AS Roma, maar die voelde zich niet comfortabel om voor de microfoon te verschijnen", laat presentator Jan Joost van Gangelen weten.

Rensch zou deze winter een transfer naar AS Roma kunnen maken. De verdediger beschikt over een aflopend contract die hij naar alle waarschijnlijkheid niet gaat verlengen. Dat zou betekenen dat dit het laatste moment is voor Ajax om geld te verdienen aan het jeugdproduct van de Amsterdammers.