Rijkhoff baalt van situatie Ajax: "Teleurgesteld ben je altijd"

Julian Rijkhoff kreeg afgelopen seizoen nog tien invalbeurten bij het eerste elftal van Ajax, maar dit seizoen blijft zijn speeltijd beperkt. Tot nu toe mocht hij slechts zestien minuten meedoen in de Europese wedstrijd tegen Vojvodina Novi Sad. De spits uit Purmerend speelt nu voornamelijk bij Jong Ajax en hoopt zich daar in de kijker te spelen bij trainer Francesco Farioli.

Bij de beloften laat hij in ieder geval regelmatig zien wat hij in huis heeft. In vijftien wedstrijden wist hij al acht keer te scoren. Vooral in het duel met Jong PSV maakte hij indruk met een hattrick bij de 4-0 overwinning. Een paar dagen later, tegen Telstar, ging het minder soepel en verloor Jong Ajax met 3-0.

"Teleurgesteld ben je altijd, anders kan je beter stoppen met voetballen," begint Rijkhoff. "Ik zal het moeten laten zien. Wedstrijden als afgelopen maandag tegen Jong PSV helpen daarbij, maar tegen Telstar was het ietsje minder," zegt de spits over zijn wisselvallige prestaties.

Hoewel hij bij het eerste elftal te maken heeft met stevige concurrentie van Brian Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom, denkt Rijkhoff niet aan een tijdelijke overstap naar een andere club. "Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik focus me op mijzelf en op Ajax. En op het maken van goals. Dat is waar ik mee bezig ben."