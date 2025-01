Rijkhoff blij om terug te zijn: "Langer geduurd dan verwacht"

"Dat voelt heerlijk. Dit zijn momenten waar ik echt van geniet", reageert Rijkhoff na afloop tegenover Ajax TV. "Ik had het ook echt nodig. Ik ben superblij. Het balletje gaat zeker mee naar huis. Ik denk dat mijn laatste goal ook echt een mooie goal was. Ik ga het zeker nog een paar keer terugkijken."

"Het was echt een vervelende periode", reageert de spits op zijn blessure. "In de zomer begonnen de problemen met mijn knie al. Het trok weg en in oktober had ik een moment op de training waarop ik diezelfde knie weer op hetzelfde punt voelde. Het duurde langer dan verwacht. Ik ben superblij dat ik weer op het veld sta en ook weer negentig minuten in de benen heb."

"Het was niet een hele zware blessure, maar het is gewoon vervelend. Je voelt het met elke bal die je aanraakt. Het was de binnenkant van mijn knie. Het is gewoon een nare blessure en dat heeft tijd nodig om te herstellen. Af en toe moet je door de pijn heen. Het heeft langer geduurd dan we hadden verwacht en ik had gehoopt, maar het is nu goed hersteld", besluit hij.