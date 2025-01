Rijkhoff schiet Jong Ajax met grote cijfers langs Jong PSV

Jong PSV kreeg in de eerste minuut al gelijk een strafschop, maar de poging van Jesper Uneken werd gekeerd door doelman Paul Reverson. Een kwartier later opende Julian Rijkhoff wél de score vanaf de stip. Niet veel later verdubbelde Rayane Bounida de score met een mooi schot in het dak van het doel. Jong Ajax was de betere ploeg en maakte vlak na rust opnieuw via Rijkhoff de derde Amsterdamse treffer. In de slotfase voltooide de spits zijn hattrick.

Door de overwinning klimmen de beloften van Ajax weer over VVV-Venlo heen naar de zestiende plek. Jong PSV staat na 22 wedstrijden drie punten lager op de achttiende plek.

Jong Ajax 4-0 Jong PSV

17' Rijkhoff 1-0

28' Bounida 2-0

55' Rijkhoff 3-0

90+5' Rijkhoff 4-0

Opstelling Jong Ajax: Reverson, Alders, Verschuren, Janse, Jetten, Mannsverk (60' Verkuijl), Steur (77' Vink), Chourak (86' Chahid), Hlynsson (60' Kalokoh), Bounida (77' Boerhout), Rijkhoff