Ringo Meerveld naar Ajax? "Clubs uit de (sub)top van Nederland"

"De uitstekende prestaties van Willem II-smaakmaker Ringo Meerveld blijven niet onopgemerkt", schrijft hij. "In de wandelgangen klinken steeds nadrukkelijkere geluiden over groeiende interesse van clubs uit de (sub)top van Nederland én België. Concrete aanbiedingen zijn er nog niet, Willem II wil de 22-jarige middenvelder deze winter ook absoluut niet kwijt. Maar tegelijkertijd kan en wil de club zichzelf uiteraard ook niet in de financiële voet schieten."

Meerveld heeft in Brabant nog een contract tot medio 2026. "In dat opzicht kan Willem II ook in een lastig parket terechtkomen", voorspelt Van Aert. "Een speler met nog een contract voor anderhalf jaar (zoals Meerveld nu heeft) levert uiteraard meer op dan een speler met een contract voor nog maar één jaar (zoals Meerveld in de zomer heeft). En de Tilburgers kunnen een transfersom meer dan goed gebruiken", constateert de clubwatcher.

"Vooralsnog is het dus afwachten of er clubs zijn die nog in januari gaan doorpakken", beseft hij. "Voor geïnteresseerde partijen is het weliswaar duurder, maar ook aanlokkelijker om Meerveld nu al vast te leggen, voordat de strijd om zijn handtekening in de zomer nog heviger is. In dat kader is het allerminst ondenkbaar dat Willem II gaat proberen in te zetten op een verkoop in de winter, naar een club die Meerveld vervolgens het seizoen wil laten afmaken in Tilburg", besluit Van Aert over de aanvallende middenvelder, die vorige week in de Grolsch Veste nog indruk maakte met een fraaie assist in het duel FC Twente - Willem II (6-2).