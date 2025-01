RKC Waalwijk-trainer: "Dat wordt een heel karwei in Amsterdam"

"Richard van de Venne en Yanick van Osch zijn er helaas nog niet bij, ook Dario (Van den Buijs, red.) is nog niet terug. Ik ga niet ontkennen: ik vind het zelf ook te lang duren, maar dat heeft vooral te maken met mijn ongeduld op dat vlak", zegt de trainer van RKC in het Brabants Dagblad. "Ik wil gewoon alles eraan doen om in de eredivisie te blijven en daar heb ik deze spelers wel voor nodig."

Denilho Cleonise en Oskar Zawada zijn een paar dagen ziek geweest, maar lijken op tijd te zijn hersteld. Fraser heeft zijn strijdplan al klaar: "We gaan ons zeker niet ingraven, dat past niet bij RKC. We hebben ook niet de ploeg die negentig minuten in onze eigen zestien of vlak daarvoor kan verdedigen."

"We willen zoveel mogelijk balbezit hebben, en dat wordt een heel karwei in Amsterdam, en loeren op de omschakeling, daar zitten onze kwaliteiten en halen we misschien nog te weinig uit", aldus Fraser.

Vermoedelijke opstelling: Houwen; Al Mazyani, van Eijma, van Gelderen, Wouters; Oukili, Ihattaren, Roemeratoe; Van der Water, Zawada, Margaret.