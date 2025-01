Ron Jans ging niet naar Ajax: "Benieuwd hoe het was gelopen"

In een recent interview met Trouw gaf Jans een inkijkje in zijn filosofie als trainer en reflecteerde hij op zijn aanpak van het vak. Hij haalde daarbij opvallend uit naar de situatie bij Ajax in het vorige seizoen. Hoewel hij benadrukte dat er nooit sprake van is geweest dat hij naar Amsterdam zou vertrekken, kon hij het niet laten om een kritische noot te kraken over de problemen daar.

Jans stond stil bij het verschil in dynamiek tussen clubs en noemde Ajax als voorbeeld. "Ik vind het lastig om over sommige clubs te praten, omdat je het dan altijd over mensen hebt", begon hij diplomatiek. "Maar als ik de situatie van vorig jaar bij Ajax neem, dan denk ik dat ik bepaalde eigenschappen heb die daar heel welkom waren geweest. Jij had het net over verbinden; nou, bij Ajax was het vorig jaar meer ontbinden."

De situatie bij Ajax, waar een gebrek aan cohesie binnen de club leidde tot interne spanningen en matige prestaties, was voor Jans een voorbeeld van hoe belangrijk het is om de menselijke kant van het voetbal niet uit het oog te verliezen. "Ik ben dan toch wel nieuwsgierig hoe het was gelopen als ik daar terecht zou zijn gekomen", voegde hij eraan toe met een glimlach.

Toch benadrukte Jans dat zijn opmerking niet meer dan een gedachte-experiment is. "Maar nogmaals: geen sprake van geweest. En het mooie is: we zullen nooit weten hoe het was gelopen! En dat is misschien nog wel veel leuker!"