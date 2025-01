Ronald de Boer bekritiseert Ajax: "Liever een talent op die plek"

"Tijdens de bekerwedstrijd tegen Telstar had ik het er nog over met mijn broer Frank", blikt hij terug op de website van VI. "Dat in onze tijd een jeugdspeler op de flank werd gezet, als in de A-selectie geen volwassen vleugelspeler beschikbaar was. Dat is waar we weer naar toe moeten. Liever een talent op die plek dan een back als Gaaei of een centrumspits als Akpom. Geef dan een jonkie de kans, ook als signaal naar de jeugdopleiding", adviseert De Boer.

"Dat het snel kan gaan, als je jezelf goed ontwikkelt. En niet alleen als er honderd spelers geblesseerd zijn. Vroeger was het ondenkbaar dat er zó veel spelers uit het buitenland gekocht werden", blikt hij terug. "Johan Cruijff zei altijd dat een aankoop een directe en aantoonbare versterking moest zijn. En bij twijfel altijd kiezen voor een talent uit de opleiding, Daar ben ik het nog steeds volledig mee eens. Er moet perspectief zijn voor de grootste talenten uit de opleiding, jongens ook met wie het publiek zich kan identificeren", besluit De Boer.