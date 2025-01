Ronald de Boer keihard voor Ajax: "Het was écht verschrikkelijk"

"We hadden het erover: heb je dit zelf al eens meegemaakt? Eén keer geloof ik, tegen Maribor", begint De Boer in de studio van Ziggo Sport na de beschamende nederlaag van Ajax in Letland. "Deze gaat ook in het rijtje met schaamte. Het was écht verschrikkelijk. Dan was dit op voorhand de makkelijkste op papier en dan speel je zo'n wedstrijd. Natuurlijk zijn er omstandigheden, het veld was dramatisch, wind koud. Maar dan nog moet je hier gewoon 4-0, 5-0 winnen."

"Als je deze wint zit je in de top acht, dus er stond best wel wat op het spel. Maar het was zó verschrikkelijk slecht. Hoe Kian Fitz-Jim die bal weggeeft... Maar niet alleen hij. Het was iedereen. Ze kregen de bal niet eens naar voren. Het was Comedy Capers. We zaten in zo'n lekkere vibe en dan moet je zo afsluiten", aldus De Boer.