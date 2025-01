Ronald de Boer kritisch: "Dat hebben we aan Sutalo kunnen zien"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie, maar Ronald de Boer ziet nog genoeg verbeterpunten in de ploeg van trainer Francesco Farioli. De voormalig profvoetballer baalt dat er in de afgelopen jaren veel miskopen waren bij de club uit Amsterdam.

"Clubs met veel geld zijn snel geneigd te denken: wat je van ver haalt, dat is meteen ook goed", legt hij uit op de website van VI. "Je hebt genoeg cash om een gokje te wagen met een zooi aankopen. Maar we hebben aan bijvoorbeeld Sutalo kunnen zien, dat zelfs een ervaren speler soms veel aanpassingstijd nodig heeft. Een jeugdspeler heeft dat vaak minder, die weet vanuit de opleiding al wat er bij Ajax op zijn positie wordt gevraagd", aldus De Boer.

"Een talent van eigen kweek hoef je echt niet te vertellen dat hij initiatief moet nemen aan de bal. Dat is er in de opleiding met de paplepel ingegoten", vervolgt de analyticus van ESPN, die ook genoeg goede voorbeelden bij andere clubs heeft. "Bij Feyenoord in het verleden bijvoorbeeld, bij Barcelona nu. Het hoeft helemaal niet slecht te zijn als de financiële situatie je dwingt voorrang te geven aan je opleiding. Opeens komt dan het besef dat je ruwe diamanten in handen hebt, gewoon op het eigen jeugdcomplex", besluit De Boer enthousiast.