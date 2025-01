Ronald de Boer roemt Ajax-talent: "Is op deze leeftijd bijzonder"

Ronald de Boer is positief over een Ajax-talent dat onlangs een langdurig contract tekende: Damián van der Vaart. De achttienjarige middenvelder treedt steeds meer in de voetsporen van zijn vader. Qua traptechniek is hij senior al voorbij, stelt de analist.

"Het was aanpoten voor ‘m, maar Damián is een slimme jongen die zich goed aanpaste. Omdat hij leergierig is, haakt hij steeds aan. Hij is fysiek sterker geworden, heeft meer inhoud en is ook al sneller nu. Dat bevalt de club", vertelt De Boer aan het Algemeen Dagblad. "Ajax is heel blij met de vorderingen die hij maakt."

Vooral aan de bal, heeft hij volgens de oud-speler iets bijzonders. "Zijn rechterbeen is echt wel bijzonder en vormt zijn grootste wapen. Damián trapt beter, maar ook anders. Zijn vader was van de subtiele passjes. Deze jongen kan een vrije trap van 25 meter het doel in strepen en een crosspass op de stropdas leggen. Dat is op deze leeftijd wel bijzonder."

Wat hij wel gemeen heeft met zijn vader, is de positie. "Ik denk dat hij als vooruitgeschoven middenvelder het best uit de voeten kan", zegt De Boer. "Of hij daar ook het eerste elftal mee gaat halen, kan ik echt niet zeggen. Uit dit contract blijkt wel dat de club verwacht dat hij het tot prof schopt."