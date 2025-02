Rosa heeft verbeterpunt: "Dat moet op defensief vlak nog blijken"

Lucas Rosa is de nieuwe rechtsback van Ajax. De 24-jarige Braziliaan werd op Deadline Day door de Amsterdammers overgenomen van Real Valladolid. Rosa is een echte verdediger, zo is Sam Planting opgevallen.

"Lucas Rosa is een vleugelverdediger, met de nadruk op het tweede deel van zijn functieomschrijving. De Braziliaan voelt zich zichtbaar op zijn gemak in één-op-één-situaties tegenover vleugelaanvallers, waarbij hij mag vertrouwen op zijn reactiesnelheid en voetenwerk", analyseert Planting namens Voetbal International. "Vandaar dat Rosa opvallend vaak sterke wedstrijden aflevert als hij de bewaker is van een dribbelspecialist."

Volgens Planting oogt de Braziliaan 'prima' op de momenten dat hij 'puur instinctief mag verdedigen'. "Zo heeft de 24-jarige back een aardig neusje voor het juiste moment van toeslaan." De journalist ziet nog wel een puntje van aandacht: "Wat op defensief vlak wel nog moet blijken bij Ajax, is of Rosa's agressieve speelwijze hem vaak in de problemen gaat brengen bij Nederlandse scheidsrechters."

"Mede door zijn zichtbare voorliefde voor een all-out sliding richting bal, pakt Rosa dit seizoen gemiddeld eens per 289 speelminuten (iets meer dan drie volledige potjes) een gele kaart. Dit stevige moyenne liet hij vorig jaar óók al optekenen, toen Valladolid nog niet tegen degradatie moest knokken", aldus Planting.